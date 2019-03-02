Instagram
'da hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. 5 yılda kendimle ilgili birçok şey paylaştım ama pek yeterli olmamış galiba. ?? "Saç başa kavga
etmedin." "Hristiyansın." "Sevgilin ultra zengin." "Sümüğünü yiyorsun." "Sevgilinin telefonunu karıştırıyorsundur." gibi varsayımlarınızı cevapladım. Sizce benimle ilgili varsayımlarınızın kaçı doğru kaçı yanlış çıkmıştır?
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Kaynak: Youtube