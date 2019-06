Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Kaynak: AA

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çığlık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Süleyman Yalçın, hiç sulamadan şeftali, kayısı erik gibi meyveleri tek ağaçta yetiştiriyor.Yalçın, kıraç arazide badem ağaçlarına kayısı, şeftali ve erik aşılayarak tek ağaçta bu meyveleri yetiştirmeyi başardı.Yöntemin çocukluk hayali olduğunu belirten Yalçın, ağaç aşılamayı dedesinden öğrendiğini, bu işi meslek haline getirdiğini ifade etti.Evinin bulunduğu yerin kıraç arazi olduğunu söyleyen Süleyman Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz susuz kıraç bir arazide yaşıyoruz. Ben de su istemeyen badem ağacında 3-4 tür meyve yetiştirmeyi düşündüm. Bu benim çocukluk hayalimdi. Şu anda elimde tuttuğum badem ağacında 4 çeşit meyve var. Başarabildim, ne mutlu bana." dedi.Yalçın, bu yöntemi, yokluk nedeniyle geliştirdiğini anlatarak, "Biz imkansızlığın olduğu yerde çareler aradık. Çareyi de bunda buldum. Fidancıdan bir ağaç aldığım zaman en fazla 4 yıl ömrü oluyor ama ben bu badem ağacına aşı yaptım, en az 20 sene ömrü var. 30 senelik dibi badem olan ama kayısı veren ağaçlar var." diye konuştu.Adını Toros fıstığı koyduFarklı ağaçlarda da denemeler yaptığını belirten Yalçın, çıtlık ağacına Antep fıstığı aşılayarak meyve elde etmeyi başardı.Yetiştirdiği fıstığın adını Toros fıstığı koyan Yalçın, "Denemelerim sonucu Antep fıstığını da yetiştirdim. Adını da Toros fıstığı koydum. Çünkü sadece Gaziantep'de değil, Antalya Gazipaşa Toros dağlarında da yetişiyor." ifadelerini kullandı.Yalçın, tropik meyveleri de çeşitli ağaçlara aşılamaya devam ettiğini belirti. Ağı ağacına mango aşılayan Yalçın, bunun da tuttuğunu fakat henüz meyve vermediğini söyledi.Bu yöntemin özellikle şehir merkezlerinde dar arazileri olanlara faydalı olacağını belirten Yalçın, şöyle devam etti:"Ben dar alanda olan kişilere sesleniyorum. Şehir merkezinde 300 metrekare yeri olan kişiler var. Adam bahçesinde bir sürü ağacı olsun istiyor. O araziye o kadar ağaç ekemez ama bu yöntemle bir badem ağacında 4 türü yetiştirebilir. Bademin yanı sıra şeftali, erik, kayısı, yetiştirilebilir. Hele eriğin her türünü yetiştirebiliriz. Şu anda yanında bulunduğumuz ağacımın kökü badem, meyvesi erik. Bu tek tür olsa idi sadece badem toplayabilecektik ama bu yöntemle birkaç çeşit meyve alabiliyoruz. Hem de hiç su kullanmadan badem ağacının yaprağına uyum sağlayan her türü meyve ağacını aşılayabiliriz ama badem ağacının bir tane dalı kalmak zorunda. Yoksa ağaç kökünden kuruyor. Bu yöntemle aynı ağaçtan hem şeftalini hem kayısını hem de eriğini yiyorsun."Toplam 200 badem ağacı olduğunu söyleyen Yalçın, "100 tane badem ağacına 4 tür, 5 tür meyve aşısı yaptım ve başarılı da oldum. Ayrıca bir incir ağacında 5 çeşit incir yetiştiriyorum. Nar ağacına 3 çeşit nar, dut ağacına 2-3 çeşit dut aşıladım, hepsi de meyve verdi. Bir ağaçta hem tatlı hem ekşi narı yememiz mümkün. Aynı ağaçta siyah ve beyaz dut yetiştirdim." diye konuştu.Yalçın'ın eşi Ayşe Yalçın ise şunları söyledi:"Bahçeme indiğim zaman her çeşit meyveyi bulabiliyorum. Kayısı, şeftali, erik, badem hepsi bahçemizde var. Bölgemizde su olmadığı için eşim bu yönteme başvurdu. Bu yöntemle bahçemizde su sorunu olmadan meyve yetiştiriyoruz. Ben bahçeye gittiğim zaman elimi uzattığımda her çeşit meyveyi toplayabiliyorum."