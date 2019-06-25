25.06.2019 19:08
Haberler » Güncel » Haber

"Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu'nun ortak mirası"

"Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Hicaz Demir Yolu'nun tüm Orta Doğu halklarının ortak mirası olduğunu ifade etti.

Türkiye 'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz , Hicaz Demir Yolu'nun tüm Orta Doğu halklarının ortak mirası olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Ürdün Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin iş birliğiyle, Ürdün'ün başkenti Amman'da " İstanbul 'dan Hicaz'a Demiryollları: Arşiv Belgeleri Sergisi ve Konferans" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, Kraliyet ailesi, diplomatlar, Ürdün halkı ve ülkede yaşayan Türkler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Prof. Azmi Özcan da konferans verdi.
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, açılış konuşmasında Ürdün hükümetine tarihi Hicaz Demir Yolu'na sahip çıkıp hala kısmen işlettiği için teşekkürlerini sundu.
"Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu halklarının ortak mirasıdır." ifadesini kullanan Büyükelçi Karagöz, Hicaz Demir Yolu Amman istasyonunu ihya projesi için de TİKA'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA
Ürdün , Murat Karagöz , Türkiye , Orta Doğu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:04 AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
20:03 Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi
20:02 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da- "Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere...
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ