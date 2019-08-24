Hiçbir nasıl yazılır? TDK hiç bir ayrı mı bitişik mi yazılır?

Hiçbir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Hiç bir nasıl yazılır? Hiçbir bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre "hiç bir" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HİÇBİR NASIL YAZILIR? HİÇBİR Mİ, HİÇ BİR Mİ?

Hiçbir nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Hiçbir" şeklindedir. Bunun sebebi "bir" kelimesinin birleşik yazılma kuralıdır. Ancak bazı istisnai durumlarda "bir" kelimesinin de ayrı yazıldığı görülmektedir. İlk akla gelen istisna bir şey kelimesidir. Fakat "şey" kelimesi her zaman ayrı yazılır.

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HİÇBİR İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hiçbir kuvvet beni kararımdan geri döndüremez.

Hiçbir kimse dostluğumuzu bozamaz.