CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, "Biz, AK Parti
'ye oy veren, MHP
'ye oy veren, bizim dışımızdaki partilere oy veren hiçbir seçmenimizi, düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz." dedi.
Öztrak, İsmet İnönü
Spor Salonu'nda düzenlenen Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye
için önemli olduğunu söyledi.
31 Mart'a kadar bütün teşkilatların çalışması gerektiğini ifade eden Öztrak, "CHP, İYİ Parti
bir araya gelip iş birliği içine girdiler. Bu iş birliğinin devamı var. Sandıkta büyük millet ittifakının temellerini atan bir iş birliği bu. Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga
etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz. Belediyelerimiz hizmet yapsın istiyoruz, bunlar tartışılsın istiyoruz." diye konuştu.
Öztrak, Tekirdağ'ın seçimlerde yine tarih yazacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Tekirdağ'da bütün ilçe belediyelerini ve büyükşehiri biz yönetiyoruz. Şimdi söyleyeyim size, sırada Ankara
var, sırada Antalya
var, sırada Denizli
var, sırada Adana
var, sırada Mersin
var, sırada İstanbul
var. Önümüzdeki dönemde CHP'nin insani gelişmişlikte en yüksek seviyede hizmet veren belediyecilik anlayışı, Türkiye'nin tüm illerinde İYİ Parti'yle birlikte uygulamaya geçecek. Göreceksiniz 31 Mart'tan sonra martın sonu bahar olacak. Biz, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki partilere oy veren hiçbir seçmenimizi, düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz."
Konuşmaların ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak
projelerini tanıttı.
Toplantıya ilçe belediye başkan adayları
ve partililer katıldı.
AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA