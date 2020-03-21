Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna daldılar - Haberler

Hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna daldılar

Sivas'ta hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna dalan çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

21.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:28
Hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna daldılar
Sivas 'ta hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna dalan çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Sivas'ta yabancı uyruklu oldukları düşünülen çocukların çöp konteynırlarından karton toplama çabaları görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların tehlikelerine aldırmadan konteynırların içerisine dalma anları görüntülendi. Çocukların, her türlü mikrobu barındırabilecek konteynırların içerisine girmesi şaşkınlığa neden oldu.

Sivas kent merkezinde bulunan çöp konteynırlarının yüzeyde 1 metrelik bir bidonu yer alsa da yüzeyin altında 2 metre derinlikte geniş bir hazne yer alıyor. İçerisine düşülmesi halinde ise ciddi yaralanmalara neden olabilir. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili - Haber Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Haber 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak - Haber İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading