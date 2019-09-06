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"Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, kanserin bir kader olmadığını, kanserden kaynaklanan ölümlerin çoğunun ise cehalet ve korkudan kaynaklandığını belirterek, "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım, gerekli taramalarımızı muhakkak yapalım." dedi.

06.09.2019 18:56
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, kanserin bir kader olmadığını, kanserden kaynaklanan ölümlerin çoğunun ise cehalet ve korkudan kaynaklandığını belirterek, "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım, gerekli taramalarımızı muhakkak yapalım." dedi.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Kanser Sempozyumu'na katılan Duruman, sempozyum sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.
Duruman, Türkiye'de her yıl yaklaşık 500 bin yeni kanser vakası ile karşılaştıklarını kaydederek, kanser tedavisinde özellikle erken teşhisin önemine vurgu yaptı.
Bu ay sonunda dünyada meme kanseri farkındalık ayına girildiğini hatırlatan Duruman, "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım, gerekli taramalarımızı muhakkak yapalım." dedi.
Duruman, maddi imkanı olmayan kanser hastalarının kendilerine başvurmasını isteyerek, "Kanser bir kader değil, kanser bilgisizlikten, cehaletten ya da korkudan kaynaklanıyor. Korkunun da bir şeye faydası yok." diye konuştu.
Türk Kanser Derneği Başkan Yardımcısı Murat Atalay ise yeni kanser türlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "İnsanlarımızı bilgilendirmeliyiz ve yaşamımızı buna göre organize etmeliyiz, geç kaldıktan sonra dikkat etmenin hiçbir önemi yok." ifadesini kullandı.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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