Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği 'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız." dedi. İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sözeri, saha içinde ve dışında gösterdikleri duruştan dolayı oyuncularına teşekkür etti.Takımdaki birlik ve beraberliğe işaret eden Sözeri, "Beni en çok mutlu eden şey takımımızın duruşu. Oyuncularımızın güzel bir birliktelikleri var. Bizin en büyük rakibimiz bu bütünlüğün bozulması diye nitelendirdik. Çok şükür oyuncularımız çok güzel duruş sergiliyorlar. Antrenmanlar, maçlar ve saha dışında çok güzel arkadaşlıkları var. Dolayısıyla bunu sahaya da yansıttılar. Her şey ekonomi, çok kaliteli kadro değil. Kaliteli kadronun üzerine bütünlük, birliktelik koyabilirseniz, o zaman farkındalık yaratabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.Sözeri, yaşanan ufak tefek sorunları da krize dönüşmeden aile içinde çözdüklerini dile getirerek, başarıda herkesin ortak payının bulunduğunu vurguladı.Gençlerbirliği'nin geçen sezon Süper Lig'de küme düştüğünü hatırlatan Sözeri, "Sezon başında camiamızın morali biraz bozuk olsa da şimdilik bunu atlatmış durumdayız. Bu demek değildir ki şampiyon olduk. Asla tedbiri elden bırakmayacağız. Bu işi ne zaman matematiksel olarak sonlandırırsak, o zaman tamam diyeceğiz. Oyuncularım da biz de bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Sözeri, her maça final niteliğinde hazırlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"Bu hafta da Adana Demirspor ile yine final gibi bir maçımız var. Bu maçı da güzel bir şekilde geçip puan farkını daha da artırmak ana hedefimiz olacak. Çünkü bakıldığı zaman bu ligde puan farkları çok çabuk kapanabiliyor. Bir takım 3-5 maç seri yaptığında hemen yanınıza gelebiliyor. O yüzden hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız."İstatistiklerde de kırmızı-siyahlı takımın ön plana çıktığına dikkati çeken Sözeri, "Topun oyunda bizde kalma süresi yüzde 57. Bu konuda ligimizde birinci sıradayız. Koşu mesafeleri, yüksek hızda koşu... Hep ilk sıradayız. Bu takımımız ne kadar olaya motive olduğunu gösteriyor. Süper Lig'de topu geri kazanma süresi ortalaması 13.8 saniye. Biz kaybettiğimiz topu 8.5 saniye ortalamasıyla geri kazanıyoruz. Bu da bizim açımızdan güzel bir istatistik." diye konuştu.Sözeri, hücumda "bitiricilik" noktasında daha etkili olmaları gerektiğini belirterek, "Gol yollarında biraz daha başarılı olabilseydik 3-5 puan fazlamız olabilirdi. Bizim gibi kaliteli takımlar oyunu bu kadar forse edebiliyorsa o golleri de yapabilmeli." yorumunda bulundu."Kaliteli takım ama yaşlı, fiziksel olarak düşerler." eleştirilerini şu ana kadar boşa çıkardıklarını söyleyen Sözeri, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:"Hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa aramıza katabiliriz. Sırbistan 'dan o alınmış, bu alınmış diye yazıyorlar. Bu takımın teknik direktörü benim, böyle bir şey yok. Şu an tamamen kupa ve Adana Demirspor maçına yoğunlaştık. Ondan sonraki süreç ne getirir bilinmez. Gol yollarında sıkıntımız var mı? Var. Ancak pozisyona giriyor muyuz? Giriyoruz. Kaliteli oyuncularımız var mı? Var. Bu kaliteli golcüler o golleri yapacaklar, eminim."