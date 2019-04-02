Hidayet Fidan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR BAĞLAR belediye başkan adayı olan Hidayet Fidan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR BAĞLAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hidayet Fidan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR BAĞLAR adayı Hidayet Fidan kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR BAĞLAR adayı Hidayet Fidan yüzde kaç oy aldı?

Hidayet Fidan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR BAĞLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hidayet Fidan BAĞLAR ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. BAĞLAR ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hidayet Fidan adlı Bağımsız adayı toplamda 300 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR BAĞLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.