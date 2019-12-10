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Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:34Hidayet Türkoğlu, AA'nın
Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Türkoğlu, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" karelerini beğenerek oy verdi.
Spor kategorisinde ise Türkoğlu, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.
Hidayet Türkoğlu, oylama sırasında fotoğrafları çok beğendiğini de söyledi.

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Kaynak: AA

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