Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (5)

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin basketbol şubesine daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin basketbol şubesine yeteri kadar yatırım yapmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Taraftar çoğunluğu anlamında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri herhangi bir organizasyonda maç yaptıklarında, reytinglerin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Federasyon başkanı olarak hiçbir zaman kulüplerin kendi içindeki oluşumlara karışan birisi olmadım. Basketbola daha fazla değer verirseniz, camia olarak onları destekleyen milyonlarca insan da memnun olacaktır. Taraftarlar da tuttukları takımın rekabetçi olmasını istiyordur. Devletimiz, stopaj yasasıyla, ödenen vergilerin yüzde 15'ini amatör branşlara yatırılması için kulüplerimize iade ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş basketbola önem verirlerse, inanıyorum ki kendi taraftarları da bundan çok mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.Kamuoyundan haksız yere eleştirildiklerini aktaran Türkoğlu, "İnşallah onlar da biraz daha duyarlı olurlar. Federasyonumuza her fırsatta zarar vermek isteyen, geçmiş dönemlerde federasyonda görev almış ve şu anda bize karşı olumsuz yorum yapan insanları görünce üzülüyoruz. 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki hakem hatalarına duyarsız kalmaları, ne kadar taraflı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ben tamamen Türk Milli Takımı'na yapılan haksızlıktan dolayı cevap hakkımı kullandım. Daha önce federasyonda görev almış ağabeylerimizin bu haksızlığa duyarsız kalması ve şu anki FIBA Avrupa Başkanı'na bir şey söylememeleri bizi üzüyor." yorumunda bulundu.Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri başarıyı elde edemediğini kaydederek, "A Milli Kadın Takımı'ndan beklentimiz, bu sene de olimpiyatlara gitme avantajını elde etmeleriydi. İki kere gitmişlerdi. Antrenör değişikliği ve oyuncu anlamında jenerasyon değişikliğinden dolayı havuzun oluşmaması, şu anki başarısızlığı ortaya koyuyor. Basketbolu bırakan arkadaşlarımızı bu anlamda göreve davet ediyoruz. Biz ne kadar erkekler tarafında başarılı olmuşsak da bu arkadaşlarımızı göreve davet edip bir çözüm üretmeye başlayacağız." diye konuştu."Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır"Türkoğlu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yaptıkları transferlerle geride kalan sezon elde ettikleri başarıları tekrar edeceklerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:"Şu an Avrupa'da mücadele edecek 11 takımız. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun geçen sene ülkemize yaşattığı gurur takdire şayan. Bizim tek üzüntümüz, Dörtlü Final'de iki takımımızın da yarı finalde karşılaşması oldu. Yarı finalde daha iyi performans gösterip final oynayan Anadolu Efes'in finalde CSKA Moskova'ya kaybetmesine gerçekten üzüldük. Ancak aynı anda iki takımımızın Dörtlü Final oynamasının, Türk basketboluna değer kattığına inanıyoruz. Bu sezon yaptıkları transferlerle aynı başarıları elde edeceklerdir. Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır. Sağlıklı oluşumlar sonucunda elde ettikleri başarılardır. Biz de federasyon olarak her zaman onların yanında olduğumuzu dile getirip, onlarla gurur duyarız."(Son)