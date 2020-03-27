Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

27.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:41
Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Hidayet Türkoğlu, Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yalın’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir Spor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş’ı açıkladı Spor
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Spor
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Fenerbahçe Beko’da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu Spor
Fenerbahçe Beko'da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye’de mahsur kaldım Spor
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye'de mahsur kaldım
’Yüzde 1 milyon koronayım’ dedi, testi negatif çıktı Spor
"Yüzde 1 milyon koronayım" dedi, testi negatif çıktı
Twitter’da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi Spor
Twitter'da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi
F.Bahçe’de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı Spor
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

18:36: Burak Yılmaz'dan serzeniş: Her doktor farklı konuşuyor - Spor 18:32: Abdelhak Nouri'nin Ajax'taki En İyi Anları - Spor 18:32: Manuel Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Yaptığı En İyi Kurtarışlar - Spor 18:28: Sağlık çalışanlarına destek için söylenen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısı Kloop'u ağlattı - Spor 18:13: Milli yelkenciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlenirdi - Spor 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:09: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı - Spor 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:29: "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı - Spor 16:21: Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi - Spor 16:09: Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim - Spor