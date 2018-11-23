23 Kasım 2018, 18:12
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Hidayet Türkoğlu: "Hedef 2019 Dünya Kupası'na Gitmek"

Hidayet Türkoğlu: "Hedef 2019 Dünya Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçlarda başarılı olarak kupaya katılma hakkı kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Shangri-La Bosphorus Otel'de Bilyoner ile gerçekleştirilen sponsorluk  anlaşması imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu,  önlerinde İspanya ve Karadağ maçlarının bulunduğunu belirterek, "Kadro da  açıklandı, tüm arkadaşları kutluyorum. İnşallah iyi performans sergilerler ve  sakatlık olmadan maçlarını oynarlar." diye konuştu.
Kadroya çağrılan oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu,  "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019  Dünya Kupası'na gitmek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok  istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme  hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz.  İnşallah iki güzel maç yaparız ve Çin'e gitme hakkı elde ederiz." ifadelerini  kullandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası  Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamladığını hatırlatan Türkoğlu,  "Kadınlarımızı kutlamak istiyorum, grubu birinci bitirdiler. Avrupa  Şampiyonası'na grup lideri olarak gidecekler. Bu sıralama açısından önemli  avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.
Başarılarda sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu,  "Devletimiz spora destek verse de özel sektörün bu tip destekleri daha anlamlı  oluyor. Federasyon olarak bu tip anlaşmaları önemseyen, basketbola değer  katacağına inanan ekibiz." şeklinde görüş belirtti.
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