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Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:59Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle TBF'nin resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, "Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimiz, en zorlu şartlarda dahi büyük sevgi ve fedakarlıkla çalışarak memleketimizin geleceğini şekillendirmektedir.

Ülkemizin en değerli emanetleri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlayan, onları sarsılmaz bir sağduyu ve sorumluluk bilinciyle yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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