Haberler » Güncel » Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı - Haber

Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:15Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle TBF'nin resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.
Türkoğlu, "Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimiz, en zorlu şartlarda dahi büyük sevgi ve fedakarlıkla çalışarak memleketimizin geleceğini şekillendirmektedir.
Ülkemizin en değerli emanetleri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlayan, onları sarsılmaz bir sağduyu ve sorumluluk bilinciyle yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:11 Nevşehir bakan ersoy, sıcak hava balonuyla kapadokya'yı gezdi
14:11 Şanlıurfa öğretmenler günü için hazırlanan kısa film sosyal medyada ilgi gördü
14:11 Antalya turizminde '15 milyon' rekoru-arşiv
14:11 Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye çıktı' iddialarına yanıt
14:09 24 Kasım Öğretmenler Günü - VAN
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
15:11 Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
10:22 MasterChef'ten elenen Suna'dan gelen tepkiler sonrası ilk açıklama!
24.11.2019 14:12:28