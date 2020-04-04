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Hidayet Türkoğlu: "Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var. Basketbolu bu durumdan daha iyi hale nasıl getiririz diye düşünceler içindeyiz" ifadelerini kullandı.

04.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:40
Hidayet Türkoğlu:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var. Basketbolu bu durumdan daha iyi hale nasıl getiririz diye düşünceler içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'a Türk basketbolunun durumu ve korona virüs salgını ile alakalı açıklamalarda bulundu. Herkesin zor bir süreç ve sınavdan geçtiğini belirten Türkoğlu, "Sabır diliyorum herkese. Umarım en sağlıklı şekilde atlatırız. Yetkili bakanlarımızın tavsiyelerini yerine getirmek çok önemli. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az" dedi.
"ÖNÜMÜZDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ KARARLAR VAR"
Türk basketbolunun durumu hakkında bilgi veren Türkoğlu, "Tüm ekibimizi eve gönderdik diyebiliriz. Hepsiyle görüntülü olarak toplantılarımıza devam ediyoruz. Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var. Herkes kendi evinde ofisinde oturup bununla ilgili çalışıyoruz. Basketbolu bu durumdan daha iyi nasıl getiririz diye düşünceler içindeyiz. En kısa zamanda ekip olarak Türk basketbolunu fazla zarar görmeyecek şekilde, tekrar istenilen ve arzu edilen basketbol branşı haline getirmek istiyoruz. Maalesef ki her yapacağımız olaylarda değişikliklerde bazen herkesin mutlu olmayacağı durumlarla karşı karşıya olacağız. İnşallah halkımız ve kulüplerimiz anlayışlı olur. Çoğu kararları onlarla birlikte alıyor olacağız. Umarım en zararsız şekilde atlatırız. Tüm dünyanın cevabını bulamadığı bir süreci yakından takip ediyoruz. Geçen gün Bakanımızla da görüştük. Ona da bazı durumları anlattık. Bazı şeyler sadece liglerle bağlantılı olan durum değil. Önemli olan herkesin sağlığına kavuşması... Biz federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz, şuanda da ekip olarak çalıştığımız senaryolar var. Bunları kulüplerimizle paylaşıp, onlardan geri dönüş aldığımız zaman en sağlıklısı ne ise o kararları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkoğlu, Türkiye, Güncel
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