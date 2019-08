Hidayet Türkoğlu: "Usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağım"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in kendisiyle kişisel problemi olabileceğini söyledi.Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 18 Yaş Altı Milli Erkek Takımı'nın aleyhine yapılan hakem hatalarına gösterdiği tepkiye değinen Türkoğlu, "Rahatsızlığımız ve vermiş olduğumuz tepkinin nedeni, ülke olarak, milli takım olarak bu kadar bariz hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmamız. Dışarıdaki insana dahi bu pozisyonu gösterseniz, bariz şeklideki geri pasta, topun bizim tarafımıza verilmesi gerekiyordu. O sürede kazanır mıydık kaybeder miydik bilemem. Son top bizde olacaktı. Eski sporcu olarak, bununla çok karşılaşan biri olarak son topu kullanarak maçı kazandığımız zamanlar oldu. O hakkı bizden niye alıyorlar? Bu kadar kolay olmaması lazım." diye konuştu.Hidayet Türkoğlu, tepkisinin FIBA Avrupa'yı yönetenlerin bu duruma duyarsız kalmasına olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu tepkimin devam edeceğini her fırsatta herkese söylüyorum. Ben burada federasyon başkanı olarak, gerek milli takımlarımızın, gerekse de kulüplerimizin uğradığı haksız hakem hatalarından dolayı şikayetlerimi dile getirmeye çalıştım. Hiçbir zaman bunlara duyarsız kalacak bir insan değilim. Sporun kazanmak ya da kaybetmekten ibaret olduğunu çok iyi bilen bir insanım. 2000'e yakın maç yapmış biriyim. Belki yarısından fazlasını kazanmış ya da kaybetmiş bir insanım ama bu kadar açık bir şekilde, göz göre göre hata yapılmasını kabullenemiyorum. O yüzden böyle bir tepkim oldu. Bu tepkim devam edecektir.""Bu şahsın benimle kişisel problemi olabilir"Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa'nın mayıs ayında yapılan ve Turgay Demirel'in yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulunda Sırp adayı desteklediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.Seçimden önce Turgay Demirel'i desteklemeyeceklerine dair FIBA Avrupa bünyesinde bulunan federasyonlara bir mektup gönderdiğini vurgulayan Türkoğlu, "İngilizcesi olmayan bazı üst mevkide bulunan gerek milletvekili gerek bakan yardımcısı arkadaşlarımız da var. Türkçe'ye çevirdiğinizde 49 federasyona gönderdiğim mektuptur bu. Mektubun bir kelimesinde, 'Hidayet Türkoğlu, Sırp adayı destekledi.' diye bir cümle geçsin, istifa edeceğim. Bir Türk olarak üç yıldır kendi federasyonuyla hiçbir şekilde bağlantı kurmamış, Avrupa'da ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için girişimde bulunmamış bir insanı desteklemeyeceğime dair mektuptu o." diye konuştu.Bu süreçte kendileri hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:"Paralı adamlar dediğimiz, yaşından başından utanmamış, gazeteci diye dolanan insanların göz göre göre yalan söylemesine inanın ben tahammül edemiyorum. Bizim çok önemli ortaklarımızla başımız belaya giriyordu. İnsanlar bizim iyi niyetimizi ve dürüstlüğümüzü bildiği için, çoğu şeyde bu tip olayları kapatma fırsatımız oldu. Daha önce bildiğiniz gibi, 'Yok arabasına el konuldu, yok ofisi...' gibi çirkin şeylerle de karşı karşıya kaldım. Bu şahsın (Turgay Demirel) benimle kişisel problemi olabilir."Hidayet Türkoğlu, her zaman ülkesini düşünen biri olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligi. Milli takımlar seviyesinde gerek alt yaş gruplarında, gerek A takım seviyesinde istikrarlı bir grafik çiziyoruz. FIBA Avrupa organizasyonlarında daha fazla arkadaşımızın görev alabilmesi için mücadele eden biriyim. Bu tip yerlerde ne kadar çoğalabilirsek, gerek kulüp anlamında gerek milli takımlar anlamında ülkemize faydalı olabiliriz. Sormak istiyorum. Bu şahıs beş senelik periyotta Türk basketboluna ne katmıştır? Yönetim kuruluna bir Türk arkadaşımızı almamış ya da alt kurullarda herhangi bir arkadaşımıza görev vermemiş biri Türk basketboluna neler katabilir? Yapılan şeylerin kasıtlı olduğuna inanıyorum. Bu kadar kolay ve ucuz olmaması için mücadele etmeye devam ediyoruz.""Suç duyurusunda bulunacağım"Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonunun geçmişte üretim yapmadığını, dışarıya bağlı olduğunu ve gelirlerinin yarısını başka firmalara verdiğini savunarak, "Bir federasyon düşünün, sponsorluk gelirinin üçte birini bir şirkete komisyon olarak veriyor. Bununla yetinmeyip, o şirketi getiren bir başka şirket olan Impact 34'e komisyon ücreti veriyor. O şirkete de bu zamana kadar geçmiş federasyon yaklaşık 7 milyon liranın üzerinde komisyon veriyor." ifadelerini kullandı.Göreve geldiklerinden bu yana sponsorluk gelirlerinin yüzde 90'ını kulüplere aktardıklarını anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önceki federasyon sponsorluk gelirlerinin yüzde 50'sini kulüplere aktarıyordu. Aradaki fark tamamen şirketlere gidiyordu. Bizim 2,5 yılda yapmış olduğumuz mali kriterler sistemini devreye sokmak için çok ciddi mücadeleler verdik. İçinde bulunduğumuz yanlış kontratlar... Kulüplerimize bunları göndereceğim. Hukuken de görevi kötüye kullandıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Kulüplerimizin hakkının iki şirkete tamamen verilmesi... Bir tanesi ile zorunlu çalışmamız var. 2014'te yaklaşık 10 yıllık yapılmış bir anlaşma var. Bu şirkete yüzde 27,5'luk bir sponsorluk payı veriliyordu. Biz bunu yüzde 5'e kadar indirdik. Kazandığımız rakamlar yaklaşık 20 milyon dolar."Impact 34 şirketine yapılan ödemeler hakkında bilgi veren Türkoğlu, "Tek çalıştıkları kurum Türkiye Basketbol Federasyonu. Bunlar tesadüf mü? Impact 34 denilen şirkete hem danışman olarak aylık 17 bin 500 avro veriyorsunuz hem de her yıl 300 bin dolarlık komisyon ücreti veriyorsunuz. Arada kaybolan paraların hesabını yaptığınız zaman, bu bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu."Usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağım"FIBA Avrupa seçimlerinde Turgay Demirel'i desteklemediğini yineleyen Hidayet Türkoğlu, "Üç senedir kendi federasyonuyla irtibat bile kurmamış, hiçbir şekilde Türk basketbolunun geleceği ile ilgili bizimle istişare etmemiş, Türk basketbolunu, Türkiye'yi yok saymış bir insanı benim desteklememi nasıl bekliyorlar?" ifadelerini kullandı.Kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Türkoğlu, şunları dile getirdi:"Türk basketbolunun Avrupa'da daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanan bir insanım. Hep üreten, daha çok değer katmaya çalışan, bu markayı daha yukarı çekmeye çalışan bir federasyonuz. Bu kadar kolay 'Hidayet, Sırp'ı destekledi.' demelerine ben tahammül edemiyorum. Bu kadar ucuz ve kolay olmamalı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Basketbol Federasyonuyum. Ben bakanlıktan bağımsız bir şekilde hareket eden federasyon değilim. Yazdığım mektubu herkes görebilir. Hiç kimseden saklamadım. Bunu tercüme etsinler. Bir cümlesinde Hidayet Türkoğlu'nun Sırp'ı desteklediği ortaya çıksın... Buradan da söylüyorum, bizimle hiçbir şekilde eletişime geçmemiş, Türk basketboluyla ilgili plan ve proje ile gelmemiş, beni yok saymış bir insana nasıl saygı duymamı bekliyorsunuz."Hidayet Türkoğlu, Turgay Demirel'in kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Bize gelip 'beni aday gösterin' diye bir diyaloğumuz da olmadı. Göreve geldiğimizden beri hiçbir zaman bu tip şeylerle uğraşan insanlar değildik. Tamamen işimize konsantre olan, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek isteyen ekiptik. Şimdi bazı şeylere dur dememiz gerektiğine inanan bir ekibiz. İçeride yapılmış tüm usülsüzlükleri, tüm Hukuki olarak hepsinin arkasında duracağımızı herkesin bilmesin isteriz dışı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağım. Hukuki olarak hepsinin arkasında duracağımızı herkesin bilmesin isteriz."(Sürecek)