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Hıdırellez'de korona virüsün sona ermesini dilediler

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez bu yıl coşkuyla kutlanılamasa da yapılan dilekler korona virüs salgının sona ermesi yönünde oldu.

Hıdırellez'de korona virüsün sona ermesini dilediler
06.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:42
Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez bu yıl coşkuyla kutlanılamasa da yapılan dilekler korona virüs salgının sona ermesi yönünde oldu.

Her yıl 6 Mayıs tarihinde Hıdırellez'i büyük coşkuyla kutlayan Büyükçekmece'nin Mimarsinan Mahallesi'nde bu yıl kutlamalar korona virüs salgınının gölgesinde kaldı. Geleneği bozmamak adına simgesel olarak yapılan kutlamalara katılan az sayıda vatandaş dilek ağacına "korona virüs salgını son bulsun" dileklerini astı. Kutlamaya katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tüm insanlık korona virüs salgınından kurtulsun" yazan kağıdı dilek ağacına astı ardından da aynı dileği denize attı.

"Herkes ağaca astığı dileklerde sağlık dilemiş"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Hıdırellez'in coşkuyla kutlayamadığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün, "Dünya olarak korona virüsü ile büyük bir savaş veriyoruz ama hepimizin kültüründe Hıdırellez diye bir gerçek var. Hıdırellez'i de unutmadık. Herkes ağaca astığı dileklerde sağlık dilemiş. Bende bütün ulusumuza ve bütün dünyaya sağlık ve eski günlerimize kavuşmayı diledim. Allah inşallah o dileklerimizi bizlere nasip etsin. Ekonomik sıkıntılar vatandaşlarımızda başka bir bunaltı oluşturmaya, evlerinde oturan vatandaşlarımız ve çocuklarımız psikolojik olarak başka bir bunaltı yaşamaya başladı.

Çocuklar şu anda Hıdırellez'i evlerinin içerisinde kutluyor. Yoksa normalde buralar cıvıl cıvıl olacaktı. İnsanların kan akışının hızlandığı Mayıs ayında, Hıdırellez gününde herkes evinde. Yüce Allah inşallah bu virüsten tüm insanlığı bir an önce kurtarır" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Akgün, Hıdırellez, Güncel, Haber

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