Haberler » Güncel » Hıdırlık cami anahtarları ve sakalı şerif kutusu müzeye devredildi

Hıdırlık cami anahtarları ve sakalı şerif kutusu müzeye devredildi

Çorum'daki Hıdırlık camisinde bulunan ve camiye ait eski kapı anahtarları ile Ulucami sakalı şerif kutusu Müze Müdürlüğüne devredildi.

16.10.2019 16:26Hıdırlık cami anahtarları ve sakalı şerif kutusu müzeye devredildi
Çorum'daki Hıdırlık camisinde bulunan ve camiye ait eski kapı anahtarları ile Ulucami sakalı şerif kutusu Müze Müdürlüğüne devredildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin geçtiğimiz günlerde Hıdırlık camisine yaptığı ziyarette tespit ettiği anahtarlar ve Sakalı Şerif kutusu gereken bakımlarının yapılarak gelecek nesillere aktarılmaları amacıyla Çorum Müzesi yetkililerine teslim edildi.

İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık ve Yıldız Üveyik'in de hazır bulunduğu teslim töreninde devralınan anahtarlar ve sedef işlemeli kutu gerekli bakımları yapıldıktan sonra müzede koruma altına alınarak, uygun bulunmaları halinde teşhirde sergilenebilecek. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 "9 ayda 2,2 milyon ton yaş sebze meyve ihraç edildi"
19:07 (TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
19:06 Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
19:06 Vezirköprü'de velilerden kan bağışı
19:06 Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
19:04 Edremit'te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
19:03 Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
16.10.2019 19:09:44