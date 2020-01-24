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Hıdırnebi Yaylası'nda "Kar ve Horon Şenliği" düzenlenecek

Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda "Kar ve Horon Şenliği" düzenlenecek.

24.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:16Hıdırnebi Yaylası'nda
'a en yakın yayla konumundaki ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda "Kar ve Horon Şenliği" düzenlenecek.
İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası'nda, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek şenlik, 2 Şubat Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
Şenlikte, davul zurna ile kemençe eşliğinde horon halkaları kurulacak, mini yarışmalar düzenlenecek, ressamların katkıda bulunacağı, Trabzon Off-road Kulübünün yanı sıra yöresel sanatçıların da katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, Hıdırnebi Yaylası'nda kış turizmini geliştirmek amacıyla yeni bir festival başlattıklarını belirtti.
Hıdırnebi Yaylası'nın son zamanlarda turistlerin uğrak noktası haline geldiğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:
"Hıdırnebi doğasıyla ve kartpostallık görüntüsüyle yerli ve yabancıların uğrak noktası haline gelmiş bir yer. Biz de Kar ve Horon Şenliği adını verdiğimiz, çeşitli etkinliklerin olacağı ve renkli görüntülere sahne olacak festivali halkla buluşturuyoruz. Bu vesileyle, ilk kez gerçekleştireceğimiz etkinlikte keyifli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı yaylamıza davet ediyorum."

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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