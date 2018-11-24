Hıdırnebi Yaylası'ndaki Tesis Tahliye Edildi

Trabzon
'un Akçaabat
ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda konaklama, restoran ve sosyal alanların yer aldığı bir tesisin, Büyükşehir Belediyesine olan kira borcunu ödemediği için tahliye edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cevat Doğan tarafından işletilen tesisin, 2009-2018 kira dönemine ait gecikme bedelleri hariç 755 bin 572 lira kira borcunun ödenmesi yönünde işletmeci Doğan'a çağrı yapıldığı belirtildi.
Yapılan ihtarda ödeme yapılmazsa sözleşmenin feshedileceğinin de kendisine bildirildiği aktarılan açıklamada, şunlar aktarıldı:
"?Bunun üzerine belediyemizce 30 Mart 2018 tarihli yazı ile sözleşmenin feshedildiği kiracıya bildirilmiş ve taşınmazı tahliye etmesi için 15 gün süre verilmiştir. Kiracı bu süre içerisinde de taşınmazı tahliye etmemiştir. ?Bu nedenle belediyemizce Akçaabat Kaymakamlığından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi gereğince kiracının tahliye edilmesi istenmiştir. "
Açıklamada, bu doğrultuda Akçaabat Kaymakamlığınca 2 Mayıs 2018 tarihli 1291 sayılı yazıyla kiracının 11 Mayıs itibarıyla tahliyesine karar verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Kiracı, Akçaabat Kaymakamlığının bu yazısına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır. İptal davası Cevdet Doğan
'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bu karara göre tahliye işlemi gerçekleşmiştir. ?Kiracı Cevdet Doğan işletmeyi kiraladığı 2004'ten itibaren 2014 yılına kadar İl Özel İdaresine ve 2014'te Büyükşehir Kanunu gereği Hıdırnebi'yi devralan Büyükşehir Belediyesine de 2014-2018 tarihleri arasında toplam 14 yıldır, mahsuplaşma dışındaki 1 milyon 150 bin lira kira borcunu ödememiştir."
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:50