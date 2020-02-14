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Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?

İklim krizi ve küresel ısınma sonrası elektrikli araçlar son yıllarda popüler hale geldi. Ancak hidrojenli araçlar da tıpkı elektrikli otomobiller gibi çevre dostu ve giderek yaygınlaşıyor. Hızlı yakıt dolumu ve uzun menzile sahip olması gibi özelikleri olan hidrojenli araçlar hakkında ne biliyoruz?

14.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:02Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?
Son yıllarda çevre dostu elektrikli araçların satışındaki artış, sektörde fosil yakıt kullanmayan teknolojilere olan ilgiyi artırdı. Tesla, , Toyota Renault ve BMW gibi markaların elektrikli araçları bazı ülkelerde benzinle çalışan araçların satışını şimdiden geçti bile. Tıpkı elektrikli araçlar gibi doğa dostu olan, hızla yaygınlaşan fakat otomobil sektöründe henüz popüler olmayan yeni bir teknoloji bulunuyor: Hidrojenli araçlar.

Hidrojenli araçlar için "benzinli ve elektrikli araçların karışımı" benzetmesi yapılabilir. Elbette aralarında büyük farklılıklar var. Hidrojenli araçlar tamamen doğa dostu. İçerisinde elektrikli araçlar gibi bir batarya bulunuyor. Bu batarya su ve hidrojen moleküllerini çarpıştırarak elektrik elde ediyor. Bu araçların da tıpkı benzinli otomobillerdeki egzoz borusuna benzer bir atık sistemi bulunuyor. Ancak hidrojenle çalışan araçlarda açığa çıkan atık sadece su damlası.
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Nicola Tesla, Nissan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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