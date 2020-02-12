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Hidrolik bariyer ticari bir taksiye zarar verdi

Araç trafiğine kapalı Erdek Cumhuriyet Meydanı'na izin alan araçların giriş-çıkış yaptığı noktada bulunan Hidrolik Mantar Bariyer Sistem bu kez ticari bir taksiye zarar verdi.

12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19Hidrolik bariyer ticari bir taksiye zarar verdi
trafiğine kapalı Erdek Cumhuriyet Meydanı'na izin alan araçların giriş-çıkış yaptığı noktada bulunan Hidrolik Mantar Bariyer Sistem bu kez ticari bir taksiye zarar verdi.

10 T 7120 plakalı taksi sürücüsü aracıyla müşteri bırakmak üzere, aldığı izinle İskele Meydanından Cumhuriyet Meydanı'na giriş yaptı. Müşterisini bırakan taksi sürücüsü giriş yaptığı Cumhuriyet Meydanından İskele Meydanı'na doğru çıkış yapmak üzere seyrederken, hidrolik mantar bariyerin üzerinden geçerken, hidrolik sistemin aniden çalışmasıyla takside maddi hasarlı kaza yaşandı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz sürücü kısa bir süre şok yaşadı. Kaza ihbarı alan bölgeye polis ekipleri gelirken, kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. - BALIKESİR

Cumhuriyet Meydanı, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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