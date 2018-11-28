High Tech Port Savunma Fuarı'nın Yeni Durağı Pakistan

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:54



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:54

Türk savunma sanayisi firmaları, 5. High Tech Port Savunma Fuarı ile gelecek yıl kasım ayında Pakistan'ın yolunu tutacak.High Tech Port'un Pakistan'da düzenlemesine ilişkin anlaşma, Karaçi'de gerçekleştirilen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde imzalandı.Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, imza töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5. High Tech Port Savunma Fuarı ve Turkey Expo"yu gelecek yıl kasım ayında Pakistan'da düzenleyeceklerini söyledi.Kurt, "Amacımız, savunma alanında Türk firmalarla Pakistanlı karar vericilerin bir araya gelmesi ve savunma ihracatımızın hızla geliştiği Pakistan'da iş hacmimizi kalıcı ve büyük hale getirebilmek. Attığımız imzayla gelecek yıl burada Türk firmalarımızı ağırlayıp, askeri ve sivil karar vericilerle buluşturacağız." dedi.High Tech Port, 2014'te İstanbul'da, 2015'te Katar'da, 2016'da ve bu yıl İstanbul'da düzenlenmişti.