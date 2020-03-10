Highway AVM'de indirim panayırı başladı
Bolu'da, Highway AVM'nin geleneksel hale getirdiği indirim panayırı 1 ay boyunca devam edecek.
10.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:15
Bolu 'da, Highway AVM'nin geleneksel hale getirdiği indirim panayırı 1 ay boyunca devam edecek.
Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa 'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi'nin geleneksel hale getirdiği indirim panayırı bugün başladı. Alışveriş Merkezi bünyesindeki yüzlerce markanın, İndirim Panayırı'na özel olarak binlerce indirimli ürün seçeneği ile katılım sağlayacağı İndirim Panayırı, 10 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.
1 ay boyunca mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, Dünyaca ünlü markalar en seçkin ürünlerini Outlet fiyatlarının da altında ekstra indirim fırsatları ile müşterilerinin satışına sunacak. Outlet alışveriş keyfini yüzde 70'e varan ekstra indirimlerle müşteriler için daha cazip hale getiren İndirim Panayırı süresi boyunca, sınırsız indirim fırsatını sınırsız eğlenceyle birleştirmeyi planlayan Highway Outlet Yönetimi, sürpriz etkinlik ve eğlenceleri de Alışveriş Merkezi ziyaretçileri ile buluşturacak. - BOLU
Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa 'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi'nin geleneksel hale getirdiği indirim panayırı bugün başladı. Alışveriş Merkezi bünyesindeki yüzlerce markanın, İndirim Panayırı'na özel olarak binlerce indirimli ürün seçeneği ile katılım sağlayacağı İndirim Panayırı, 10 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.
1 ay boyunca mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, Dünyaca ünlü markalar en seçkin ürünlerini Outlet fiyatlarının da altında ekstra indirim fırsatları ile müşterilerinin satışına sunacak. Outlet alışveriş keyfini yüzde 70'e varan ekstra indirimlerle müşteriler için daha cazip hale getiren İndirim Panayırı süresi boyunca, sınırsız indirim fırsatını sınırsız eğlenceyle birleştirmeyi planlayan Highway Outlet Yönetimi, sürpriz etkinlik ve eğlenceleri de Alışveriş Merkezi ziyaretçileri ile buluşturacak. - BOLU
Kaynak: İHA
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Etiketler : TEM Otoyolu, Avrupa, Bolu, Ekonomi
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