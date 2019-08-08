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Hıghway, bayramda 1,5 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor

Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri tesisi olan Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bünyesinde barındırdığı birçok ünlü marka ile Kurban Bayramı'nda misafirlerini güler yüzüyle ve kaliteli hizmet anlayışıyla günün 24 saati kusursuz bir şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

08.08.2019 12:16 Hıghway, bayramda 1,5 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor
Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri tesisi olan Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bünyesinde barındırdığı birçok ünlü marka ile Kurban Bayramı'nda misafirlerini güler yüzüyle ve kaliteli hizmet anlayışıyla günün 24 saati kusursuz bir şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı'nda 1 milyon ziyaretçinin tercih ettiği Highway, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerine unutulmaz bir bayram yaşatacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde Avrupa'nın en büyük yol üstü tesisi olmaz özelliğini taşıyan Highway Outlet, özellikle tatilcilere, bünyesinde barındırdığı Dünyaca ünlü markaların mağazalarında alışveriş yapma imkanı sağlarken, eğlence merkezleriyle yol yorgunluğunu ve streslerini atmalarına da imkan veriyor. Sunduğu birbirinden farklı seçeneklerle tatilcilerin ve otoyolu kullananların eşsiz zaman geçirmek için bir numaralı tercihi haline gelen Highway Outlet'te, bayram hazırlıklarıyla ilgili bilgiler veren Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Begüm Sezen, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil boyunca misafirlerimize unutulmaz bir bayram keyfi yaşatmaya çalışmıştık. Bunun karşılığında da misafirlerimiz bizleri tercih etmiş ve 1 milyon ziyaretçi rakamına ulaşarak ulaşılması zor bir rakama imza atmıştık. Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerimize unutulmaz bir bayram yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi daha keyifli ve güvenli bir ortamda karşılayacağız" dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatili boyunca 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan Highway Outlet, bu alanda ulaşılması zor bir rekora da imza atmıştı. - BOLU

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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