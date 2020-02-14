Haberler » Güncel » Hıghway'de, Sevgililer Günü'ne özel Tan Taşçı konseri - Haber

Hıghway'de, Sevgililer Günü'ne özel Tan Taşçı konseri

Enerji dolu sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren, Türkiye'nin en çok konser veren sanatçısı Tan Taşçı, Highway Outlet sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini keyif dolu bir konser bekliyor.

14.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:33Hıghway'de, Sevgililer Günü'ne özel Tan Taşçı konseri
Enerji dolu sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren, 'nin en çok konser veren sanatçısı Tan Taşçı, Highway Outlet sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini keyif dolu bir konser bekliyor.

Rica Ederim ismini taşıyan ilk albümünü 2005 yılında çıkararak kısa sürede Türkiye'nin en büyük pop yıldızı haline gelen, güçlü sesi ve müthiş yorumunun yanı sıra yapmış olduğu bestelerle de sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Highway Outlet'in Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı program kapsamında, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, canlı performans sergileyeceği akustik konseri ile sevenleriyle buluşacak. Highway Outlet Sarar mağazası önünde gerçekleşecek konserde sahne alacak olan ünlü şarkıcı, bir saat boyunca en güzel aşk şarkılarını Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için seslendirecek. - BOLU

Sevgililer Günü, Tan Taşçı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 12:52:53