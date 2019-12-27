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Highway'de yeni yıla özel konser

HighWay Outlet, 2020 yılını, sanatçı İzel tarafından verilecek olan konserle karşılamaya hazırlanıyor.

27.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:51 Highway'de yeni yıla özel konser
HighWay Outlet, 2020 yılını, sanatçı tarafından verilecek olan konserle karşılamaya hazırlanıyor.

Türk Pop müziğinin efsanesi İzel, yeni yıla girmemize sayılı günler kala 29 Aralık Pazar günü HighWay Outlet sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Saat 16.00'da başlayacak bu müthiş konserde, sevilen şarkıcı İzel, en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Konser sonrasında ise bu büyük eğlence ara vermeden devam edecek. Dj eşliğinde 90'lı yılların eskimeyen efsane şarkıları HighWay Outlet sahnesinde Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşurken, 90'lı yıllara keyifli bir yolculuk yapılacak. HighWay Outlet'in yeni yıla özel olarak düzenleyeceği İzel konseri ve 90'lar Dj partisi ücretsiz olup, tüm Bolu halkı davet edildi. - BOLU

İzel, Güncel

Kaynak: İHA

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