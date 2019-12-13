Haberler » Güncel » Highway Outlet'te hediye yağmuru var - Haber

Highway Outlet'te hediye yağmuru var

Bolu'nun cazibe merkezlerinden olan Highway Outlet, 2020 yılına sayılı günler kala düzenleyeceği Yılbaşı Kampanyası ile alışveriş keyfini ikiye katlarken, birbirinden güzel hediyeleri de ziyaretçileriyle buluşturuyor.

13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:13Highway Outlet'te hediye yağmuru var
'nun cazibe merkezlerinden olan Highway Outlet, 2020 yılına sayılı günler kala düzenleyeceği Kampanyası ile alışveriş keyfini ikiye katlarken, birbirinden güzel hediyeleri de ziyaretçileriyle buluşturuyor.

2019 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve yüzde 99 mağaza doluluk oranıyla tamamlamaya hazırlanan Highway Outlet'te hediye yağmuru başlıyor. 14 Aralık-31 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek kampanyada, Highway Outlet'te bulunan mağazalardan aynı gün içinde yapılacak 300 TL ve üzeri alışverişlerin ardından müşteriler Danışma noktasına gelerek fiş veya faturalarını ibraz ettirdikten sonra kampanyaya katılım sağlarken, hediye çarkını çevirmeye hak kazanacaklar. Stoklarla sınırlı olan Yılbaşı Kampanyası'nda, beyaz eşyadan elektronik eşyaya, ev tekstilinden zücaciyeye, mutfak eşyalarından ev aksesuarlarına ve giyimden teknolojiye binlerce hediye anında sahibini bulacak.

Kampanya ile alakalı detaylı bilgi almak için Highway Outlet resmi sosyal medya hesaplarını veya www.highwayoutlet.com.tr adresini ziyaret edebilir. - BOLU

Yılbaşı, Aralık, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Şarampole devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haber
16:38 Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç - Haber
16:38 TUYUB Başkanı Önder Akdağ: "Yunan halkı Miçotakis gibi düşünmüyor" - Haber
16:38 Burdur'da raylı çekicinin çarptığı yaya öldü - Haber
16:37 Beyoğlu'nda simit fırınında yangın - Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 16:38:43