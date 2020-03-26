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Hijyene evet israfa hayır

Koronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizliğe özen gösterilmesi yönündeki uyarılar İzmir'de su tüketimi ciddi oranda arttı.

26.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:27
Hijyene evet israfa hayır

Yetkililer yaz aylarının sıkıntısız geçmesi için tasarrufun göz ardı edilmemesini istiyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bilim insanlarının yaptığı hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması ve özellikle ellerin iyi sabunlanması gerektiği yönündeki uyarılar karşılık buldu ancak bu kez de su tüketimindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün kente verdiği su miktarı Mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp (m³) civarında arttı. Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını belirten İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi.

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan kişisel temizlik önlemlerinin yanı sıra evde geçirilen sürenin artmasının da tüketimi yukarı yönde etkilediğini belirten yetkililer, kısa vadede İzmir'de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini ancak yine de israftan kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladı.

El yıkarken nelere dikkat edilmeli?

Doğru el yıkama yöntemine göre eller su ile ıslatılarak sabunlandıktan sonra musluk kapatılmalı. Avuç içleri iyice ovuşturulmalı ardından parmaklar birbirine geçirilerek ve tırnak araları ovuşturularak temizlenmeli. Tüm bu işlemlerin ardından musluk yeniden açılarak eller güzelce durulanmalı. Bu işlem yapılırken ellerin sabunlanarak ovuşturulduğu 20 saniye boyunca musluğun açık bırakılmasının her seferinde en az 2 litre suyun boşa akıtılması anlamına geldiği unutulmamalı.

Barajlardaki su miktarı geçen yılın altında

Bu yıl yağışların geçen yılın çok altında kalması nedeniyle kenti besleyen barajlardaki su miktarı önemli ölçüde düştü. Barajlarda geçen yılın ve bu yılın oranlarıyla, hiç yağış olmaması durumunda mevcut suyun ne kadar yeteceğini gösteren veriler şöyle:

Tahtalı Barajı: İzmir'in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'nda Mart ayı itibariyle doluluk oranı yüzde 63,49. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 87,43 olarak ölçülmüştü. Mevcut tüketim değerleriyle barajda 576 gün yetecek su bulunuyor.

Balçova Barajı: Geçtiğimiz yıl bu dönemde yüzde 88 doluluk oranına ulaşan Balçova Barajı şu an yüzde 24,81 doluluk oranına sahip. Barajda 104 gün boyunca kullanılabilecek su mevcut.

Gördes Barajı: Barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 10,58. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 10,51 doluluk oranına sahip barajda, 438 gün yetecek su bulunduğu tahmin ediliyor.

Ürkmez Barajı: Yüzde 67,16 aktif doluluk oranına sahip Ürkmez Barajı'nda geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 100'e dayanmıştı. Barajda bugün itibariyle 1062 gün yetecek su bulunuyor.

Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 51,44 aktif doluluk oranına sahip barajda, geçen yıl bu dönem doluluk oranı yüzde 96,46'ydı. Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut suyun 598 gün yeteceği öngörülüyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

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