Hijyene ve sosyal mesafeye uyan mekanlar tercih ediliyor

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan mekanlar genelikle tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Hijyene ve sosyal mesafeye uyan mekanlar tercih ediliyor
25.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:19
Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan mekanlar genelikle tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Korona virüsü nedeniyle turizm sezonu normalleşme kuralları çerçevesinde açıldı. Tatil bölgelerinde hareketlilik yaşanırken, Çeşme ilçesindeki Alaçatı'nın gözde mekanlarından Morah, uyguladığı hijyen tedbirleri ile konuklarını nezih ve güvenli bir ortamda ağırlıyor.

150 kişilik oturma kapasitesini 80 kişiye düşürerek sosyal mesafeye de dikkat eden mekan, maske ve dezenfektan kullanarak misafirlerine temiz bir mekanda kaliteli yemek ve eğlence sunuyor. 20 yıllık deneyimli aşçıları ile misafirlerine lezzetler sunan mekanda; haşlama içli köfte, fellah köfte, ciğer, kokoreç gibi yöresel lezzetlerin yanında; dijon hardallı soya filizi kızartması, patlıcan künefe, siriracha, levrek ceviche, lavunya gibi spesiyaller ön plana çıkıyor.

Yemek sonrası eğlencesi ile Çeşme'de eğlencenin nabzını tutan mekanda, DJ Uğuz Yıldız seslendirdiği şarkılar ile tatilciler keyifli anlar yaşatıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Haber

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