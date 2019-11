Hijyenik gıda işletmeleri artık cebinizde

Bilinçli tüketicilerin hijyen standartları yüksek, güvenilir restoranları ve gıda işletmelerini kolayca bulabilmelerini için tasarlanan akıllı telefon uygulaması Bi'sorye'nin tanıtım lansmanı yapıldı.İnsanların günlük hayatındaki koşturmasından ve yoğunluğundan dolayı evde yemek pişirme alışkanlıkları günden güne azalırken, yeme- içme mekanları, fast food restoranlar gibi gıda işletmelerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden de denetimlerin ve takibin yeteri kadar yapılamamasından dolayı dünyada her yıl 600 milyon kişi zararlı gıdalardan hastalanıyor. Bunlardan 420 bini hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise Türkiye 'de her yıl yaklaşık 5 milyon kişi besin kaynaklı hastalıklarla karşılaşıyor.Bu anlamda bilinçli tüketicilerin hijyen standartları yüksek, güvenilir restoranları ve gıda işletmelerini kolayca bulabilmelerini için akıllı telefon uygulaması olan "Bi,sorye" tasarlandı. Sağlığımızı tehdit eden gıda kaynaklı etkenleri engellemek adına İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün tarafından tasarlanıp geliştirilen uygulamanın çözüm ortakları arasında ayrıca, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tüketici Başvuru Merkezi, Gıda Hijyenistleri Derneği, Gastronomi ve Turizm Derneği, Gıda Güvenliği Platformu, Güvenilir Ürünler Platformu, Favori Lezzetler, Lezzet Çark, Tıbbi Beslenme Akademisi ve Akademik Hijyen var.Restoranlar nasıl belirleniyor?Uygulama sayesinde tüketici sağlığına önem veren restoranların ve gıda işletmelerinin talepleri doğrultusunda uzman kişi ve denetim firmalarının bilimsel kriterler doğrultusunda yaptıkları gıda güvenliği kontrollerinde Hijyen Puanı en az 70 ve Gıda Güvenliği Derecesi ( A ) olan restoranlara ve gıda işletmelerine Bi'sorye haritasında yer veriliyor. Harita üzerinde, bulunduğunuz bölgedeki hijyenik olan gıda işletmelerini gösteren uygulama ayrıca restoranlar hakkında da detaylı bilgilendirmeler içeriyor. Uygulama App Store ve Google Play'dan ücretsiz olarak indirilerek kullanılabiliniyor.Hijyenik restoranlara ulaşmak artık çok kolayLansman öncesi neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Prof. Dr. Özer Ergün, "Buradaki amacımız hijyen standartları yüksek güvenilir restoranları tüketicilerin kolayca bulabilmeleri için bir fikir geliştirdik. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar güvenilir restoranları uygulamadaki haritada tıklayarak görecekler. Gıdadan her yıl milyonlarca kişi etkileniyor. Bu sebepten dolayı bu tarz uygulamalara ihtiyaç duyulacağını düşündük ve kullanıcının rahatça ulaşabileceği bir uygulama yaptık. Uygulamaya İstanbul ile başladık ve tüm Türkiye'de devam etmeyi düşünüyoruz" dedi."İnsanlar artık gönül rahatlığı ile gıdaya ulaşacaklar"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu uygulamanın tüketiciler çok güzel bir girişim olduğunu vurgulayarak, "Bu muhteşem denebilecek bir girişim ve proje. Burada herhangi bir ticari bir hedef ya münasebet yok. Gıdadan ya da yedikleri yemekten dolayı sıkıntı yaşayan tüketiciler maalesef ki hiçbir zaman sorunlarını tam olarak çözemiyorlardı. Tüm Türkiye'deki gıda işletmelerini tamamını denetlemeye Tarım Orman Bakanlığının denetçileri de yeterli olmayabilir. Şimdi bizim kurduğumuz uygulama doğrultusunda kurulan ekip bu işletmeleri denetleyecekler ve şayet belli kriterlere uygun üretim yapıyorsa 'bi'sorye' projesine dahil olacak. Bu sistemi inceleyen ve bu sistemden yer seçen tüketiciler de gittiği yerde gönül rahatlığı ile gıdaya ulaşabilecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL