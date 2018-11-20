Hijyenik Okullar 'Beyaz Bayrak' ile Ödüllendirildi

20 Kasım 2018 Salı 14:20



20 Kasım 2018 Salı 14:20

Eskişehir'de temizlik ve hijyen konusunda başarı gösteren 142 okula sertifika, beyaz bayrak ve pirinç levhaları verildi.Eskişehir Öğretmen Evi toplantı salonunda düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü kapsamında il genelinde beyaz bayrak başvurusu yapan başarılı okullar ödüllendirildi. Bu yıl Eskişehir'den 165 okul müracaatta bulunurken, bu okullardan 142'si Beyaz Bayrak almaya hak kazandı."2016 yılında 9 olan okul sayısı bu yıl beyaz bayraklı okullarla birlikte 316'ya ulaşmıştır"Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, okulların 100 puan üzerinden değerlendirildiğini belirterek, "Beyaz Bayrak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükselmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla iki bakanlığımız arasında imzalanan bir protokol. Başvurular sonucu yapılan değerlendirmelerde, 100 puan üzerinden 90 alan okullara sertifika, beyaz bayrak ve pirinç levha verilmekte. Bunların temini de il müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 2018 yılında 165 okulun yerinde inceleme ve değerlendirmesi sonucunda, 142 okul beyaz bayrak, sertifika ve plaket almaya hak kazandı. Eskişehir'de ilk olarak 2016 yılında 9 olan okul sayısı bu yıl beyaz bayraklı okullarla birlikte 316'ya ulaşmıştır. Ayrıca beyaz bayrak sahibi okullarımıza Beslenme Dostu Okul Sertifikası da verilmektedir. Bu da farklı bir projedir" ifadelerini kullandı."Beyaz Bayrak okullarımız için bir onur, gurur vesilesi"Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sağlıklı bir eğitimin önemine değinerek, "Sağlıklı bir eğitim çok önemli. Hem sağlık hem de eğitimin insan hayatındaki değerini hepimiz elbette biliyoruz. Gerçekten de ilk başladığı günden bugüne sağlıklı bir ortamda eğitim yapılmasına dikkat çeken bu uygulamanın ben okullarımız için son derece yararlı olduğuna inanıyorum. Beyaz bayrağın okulun önündeki direkte dalgalanıyor olması, aynı zamanda okulun girişinde mutena bir köşede bu pirinç levhanın yer almasının okullarımız için bir onur, gurur vesilesi olduğunu biz biliyoruz" şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü ve Beslenme Dostu Okullar Programı hakkında sunum gerçekleştirdi.Sunum sonrası Beyaz Bayrak almaya hak kazanan 142 okula sertifikaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR