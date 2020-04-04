Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi.

04.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi. Paspasın altındaki hazneye su ve dezenfektan doldurulduğunu söyleyen Vural, "Hijyenik paspaslar bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okullarda yoğun biçimde kullanıyordu. Ama koronavirüsten sonra ev, apartman ve site yönetimleri de almaya başladı. Bugünlerde çok yoğun sipariş var" dedi.

Koronavirüs nedeniyle halk arasındaki dezenfeksiyon duyarlılığı arttı. Özellikle ellerin sık yıkanması gerektiği yönündeki çağrılar dikkate alınsa da uzmanlar en önemli virüs taşıyıcılarının ayaklar olduğuna da dikkat çekti. Bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okulların yoğun olarak kullandığı hijyenik paspasların koronavirüs salgınının ardından daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir 'deki hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, son günlerde çok yoğun sipariş aldıklarını belirtti. Artık evler, apartmanlar ve site yönetimlerinin de hijyenik paspas aldığını dile getiren Vural, "Bu paspasın içinde kıvırcık bir yapı var. Altındaki haznenin içine dezenfektan ve su karışımı uyguluyoruz. Kullandığınız dezenfektanın uygulama oranları var. Ölçüsüne göre koyup kapının girişine yerleştiriyoruz. Kapıdan içeri girerken bu paspasa basıyorsunuz. Koronavirüs nedeniyle insanlar en çok el dezenfektanına dikkat etmeye başladı. Aslında taşıyıcı olarak ayaklarımız da bu konuda çok büyük etken. Hijyenik paspaslar ayaklarımızla bu virüsü taşımamıza engel oluyor" dedi.

VİRÜS DOLAŞIMINA ENGEL

Virüs tehdidinin yaşandığı günlerde vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyaran Vural, evlerin ve apartman girişlerinin bir gıda işletmesi gibi temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Her mekanın koruma altına alınabileceğini kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Kıvırcık paspaslar ayakkabının altındaki kiri alır. Ama içinde bir hazne var. Haznenin içini su ve dezenfektanla dolduruyoruz. Doğru karışımı uygulamak gerekir. Paspasa basınca hem ayak altındaki kiri almış olursunuz hem de su ve dezenfektan karışımı ile ayakkabının altına temas edilmiş olur. Haznedeki sıvı bittikçe takip etmeli ve yenilemeliyiz. Hijyenik paspaslar dışarıdan getireceğimiz virüslerden bizi koruyacaktır. Virüslerin dolaşımını engellemede çok etkilidir. Yaklaşık 60x 90 santim ebadında, bir kapı ölçüsü boyutunda hazırlanmıştır. Fiyatı 300-350 TL aralığındadır."

APARTMAN SAKİNLERİ MEMNUN

Oturduğu apartmanın kapısına konulan hijyenik paspastan oldukça memnun olduğunu ifade eden Betül Özkan ise "Biz de herkes gibi koronavirüsten bugünlerde çok korkuyoruz. Apartman yöneticimiz böyle bir uygulama getirdi, çok memnun kaldık biz de. Artık kapımıza bile koymayı düşünüyoruz. İki kez kullanırsak bu temizliği de artırmış oluruz" diye konuştu.

Aynı apartmanda oturan Hasan Filiz de gündemdeki en önemli konu olan koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Evlerimizde ailece kendi önlemimizi almaya çalışsak da apartmana giren çıkanlar yoğun olabiliyor. Bu paspası önerdik, herkes memnun kaldı. Paspasa basarak kısmi de olsa dezenfektanı sağlıyor ve eve daha güvenle giriyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Vural, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis’te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Selçuk: "Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" - Haber 09:50: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:50: Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Haber 09:49: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:48: EDİRNE ÖĞRETMENLER, KÖY KÖY DOLAŞIP, EVDE KALAN ÖĞRENCİLERİNE KİTAP DAĞITTI-2 - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 08:33: Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı - Haber 08:22: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber