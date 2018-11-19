"Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" çalışmaları Adana'da devam ediyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

"Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" çalışmaları Adana'da devam ediyorUnilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy: "Dünyada 4.5 milyar insan, tuvalet erişimi konusunda güvenli ve sıhhi koşullara sahip değil""Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek ile de okullarımızın hijyen standartlarının yükseltilmesi için tuvaletlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz"ADANA - Bu yıl 'Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek' çalışmalarına Adana'da devam eden Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, "Dünyada 4.5 milyar insan, tuvalet erişimi konusunda güvenli ve sıhhi koşullara sahip değil. Bu hem insan sağlığı hem de doğal kaynaklar için tehlike arz ediyor. O yüzden biz de 'Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek' ile okullarımızın hijyen standartlarının yükseltilmesi için tuvaletlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz" dedi. Unilever, hijyen bilincini geliştirmek ve okulların hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığı "Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" projesi için Adana'da bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adana Valiliği'nin desteğiyle Adana'da belirlenen okullardaki tuvaletlerin bakımını gerçekleştiren Domestos, okulların hijyen standartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesi için malzeme desteğinin yanı sıra temizlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarıyla da hijyen bilincine katkı sağlıyor.Tüm dünyada 2020 yılına kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlamasına destek hedefiyle çalışan Domestos, okulların hijyen standartlarını yükseltmek ve hijyen bilincine yönelik farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği "Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" projesine Adana'daki okullarla devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar; Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy'un katılımıyla Şehit Murat Savaş Kale İlköğretim Okulu'nda yapılan toplantı ile paylaşıldı.Adana'da 10 okulda tuvalet hijyenine destek sağlanıyorOlumsuz tuvalet koşullarından çocukların fiziksel ve psikolojik açıdan etkilendiği gerçeğinden yola çıkan Domestos, "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projesini tüm Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin desteğiyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Adana'da belirlenen 10 okulda tuvaletlerin bakımına yardımcı oluyor ve okullara malzeme desteği sağlıyor. Ayrıca okullarda temizlikten sorumlu yardımcı hizmetler görevlileriyle bir araya gelen Domestos, Hijyen Uzmanları ile hijyenin önemini ve doğru temizliğin adımlarını anlatıyor. Adana'da yapılacak çalışmalar ile 10 okuldan 8 bin 302 çocuğun hijyenik tuvaletlere erişimine katkı sağlanması hedefleniyor.Okulların hijyen standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyorToplantıda konuşan Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy 19 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar dünyadaki herkese 'temiz su ve sıhhi koşullar' sağlama hedefiyle 'Dünya Tuvalet Günü' olarak belirlendiğini kaydetti. Ersoy, "Güvenli tuvaletlere erişim düşündüğümüzden çok daha fazla önem taşıyor. Ancak dünyada 4.5 milyar insan, tuvalet erişimi konusunda güvenli ve sıhhi koşullara sahip değil. Bu hem insan sağlığı hem de doğal kaynaklar için tehlike arz ediyor" dedi.Okulların hijyen standartlarının yükseltilmesi konusunda devletin sürdürdüğü kesintisiz iyileştirme çalışmalarına özel sektörün de katkıda bulunması gerektiğinin altını çizen Ersoy, özellikle çocukların vaktinin büyük çoğunluğunu geçirdiği okulların hijyen standartlarının yükseltilmesine destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çocukların hijyen konusunda yaşadığı sıkıntıların da hem fiziksel hem psikolojik etkiler doğurabileceğini biliyoruz. Domestos'un yoğun kıvamlı ve mikropları öldüren ürünleriyle, tüm dünyada özellikle çocukların önlenebilir hijyen problemleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sağlık risklerinin azaltılması için çalışıyoruz. Yeni projemiz 'Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek' ile de hem okullarımızın hijyen standartlarının yükseltilmesi için tuvaletlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz hem de okullarda temizlikten sorumlu olan yardımcı hizmet görevlilerine sağladığımız hijyen eğitimi ile süreçleri iyileştirmeyi ve okul yönetimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Projemize 2018 senesinin Mart ayında İstanbul'da Sarıyer Belediyesi işbirliği ile başladık. 36 okulda proje öncesi ve sonrası yaptığımız ölçümler sonucunda, tuvaletlerin kullanılma sıklığının yüzde 25 arttığını gözlemledik. İzmir'den sonra da Adana'daki okullarımızla projemize devam ederek okullarda hijyen standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar da farklı illerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ikinci evleri olan okullarında da evlerine benzer bir tuvalet ortamı sunulmasına destek olmak için hayata geçirdiğimiz bu projenin herkese ilham vermesini dileriz."Adana İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Kazım Baran ise Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında Adana'da 10 okulda toplam 7 bin öğrencinin faydalanabileceği çalışmalar gerçekleşeceğini belirterek, "Ayrıca okullarımızda lavaboların temizliğiyle ilgilenen 50 personelimize de hijyen eğitimleri verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın gelişimini sağlayacağı her alanda tüm projeleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yüzde 25'i uygun tuvalet koşullarından mahrumAdana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ise Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek Projesi'nin Adana'ya büyük katkılarının olacağına dikkat çekerek, "Proje kapsamında 10 okulumuzun tuvaletlerinin yenilenmesi ve yaklaşık 1 ton deterjan bağışından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tuvalet eğitiminin önemi konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu konudaki verilerin parlak olduğunu söyleyemeyiz. UNICEF'in 2017 verilerine göre 2.9 milyar insanın uygun tuvalet koşullarından mahrum olduğu belirtiliyor. Ülkemiz için de bu oranın yaklaşık yüzde 25 civarında olduğu ifade ediliyor. Bu konuda almamız gereken mesafenin çok olduğunu görüyoruz. O açıdan bu proje gerçekten çok değerli ve bir farkındalık oluşturulması açısından çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.Projenin, Adana Valiliği tarafından uygulanan "Sağlıklı Yaşam Projesi" ile benzerlikler taşıdığına da değinen Vali Yardımcısı Yavuz, "Biz de 10 okul seçmiştik. Birbiriyle örtüşen bir proje olduğu için bu projeyi severek destekledik. Bizim de özellikle okulda çalışan hizmetlilerimizi bu projeye dahil etmemiz gerekiyor. Bu açıdan sizden esinlenerek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Domestos Okul Programı HakkındaDomestos, özellikle çocukların, tıpkı evlerinde olduğu gibi, okullarında da mikroplardan arındırılmış temiz ve kullanılabilir tuvaletlere erişebilmesinin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlıkları için bir "hak" olduğunu, ayrıca çocukların yeni alışkanlıklar edinmelerinin daha kolay olması sebebiyle hijyen bilincinin çocuklar ile daha kolay yaygınlaştırabileceğini savunuyor. Bu sebeple Domestos Okul Programı kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalar gerçekleştiriyor.2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hayata geçirilen "Eğlen, Öğren, Hijyen" projesiyle çocuklara eğitim noktalarında hijyen eğitimi veriliyor. 2016 yılından bu yana da "Okullara Domestos Bağışı"projesi kapsamında okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği yaparak okullara ürün bağışı yapıyor. Domestos, proje ile bugüne kadar 13 binden fazla okulu ziyaret ederek 3.6 milyondan fazla çocuğa fayda sağlamaya yardımcı oldu.