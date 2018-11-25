Hikayesini Anlattığı Kitabın Gelirini Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacak

AYDIN (İHA) – Erzurum
'dan geldiği Aydın
'da, Ankara
'dan sonra ikinci eğitim kurumu açan ve hayatını kitaba dönüştüren Erhan Çetin
, gelirini ise Mehmetçik Vakfı
'na bağışlayacak.
Hayatının örnek olacağını düşünerek yola çıkan 30 yaşındaki eğitim kurumu sahibi Erhan Çetin, tecrübelerini kitaba dönüştürdü. Yaşadığı hayat tecrübelerini 3 yıl süren çalışmanın ardından kitaba dönüştüren Çetin, gelirini ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Kitabın nasıl yazıldığına değinen Çetin, "Hayatımın örnek olabileceğini düşündüğüm an kitap için yola koyuldum. Ben edebiyatçı değilim, yazar hiç değilim. Ancak yazdığım şey hayatım. İnsanın kendi hayatını yazabilmesinin zor olmadığını düşündüm ve başladım. 3 yılın sonunda kitabımı tamamladım" dedi.
Her satırda gözyaşlarının olduğuna değinen Çetin, "Kitabı okurken duygulanmamak imkansız. Ben 5 yıl önce Aydın'a geldim. Aydın'a adapte olmak için çok çalıştım. Çünkü en kötü günlerimi Aydın'da yaşadım. Ancak hedefim, dibi gördüğüm şehir olan Aydın'da başarılarımı da görmekti. Çok şükür büyük başarılar elde ettim. İnşallah etmeye de devam edeceğim" diye konuştu.
AK Parti Gençlik Kolları İl Yönetimi, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanlığı, genel merkez yönetim kurulu üyeliği, SANKON Genel Başkan danışmanlığı, Destebaşı Grup danışmanlığı ve Artı Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi bir çok görevde bulunduğunu ifade eden Çetin, "Hayat tecrübelerimin yaşımdan daha büyük olduğunu fark ettiğim an, bu tecrübelerin başkaları tarafından da bilinmesini istedim. Amacımın ben değil, gelecek olduğunu hep düşünen kişilerdenim. Gençlik için çalıştım, bundan sonra da gençlik için çalışacağım. Kitabımın gelirini de Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım" dedi. - AYDIN
Ankara,Erzurum,Aydın,Tsk Mehmetçik Vakfı
25 Kasım 2018 Pazar 12:57