Hikmet Buyar'ın, "Bitmeyen Sevdası" Görücüye Çıktı

Avrupa sahnelerinin önemli isimlerinden Hikmet Buyar, "Bitmeyen Sevdam'' albümüyle görücüye çıktı.

"ONLAR SAYESİNDE DEVAM EDİYORUZ"

Hikmet Buyar, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Bitmeyen Sevdam'' adlı 12 şarkılık albümüyle başarısını sürdürmeye devam ediyor. Aranjesini Barış Engürlü'nün yaptığı şarkının klibi ise duygusal hikayesiyle dikkat çekiyor. Usta oyuncu Atilla Pekdemir'in de rol aldığı klip çalışması ''Bitmeyen Sevdam'' dijital platformlarda da büyük ilgi görüyor. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Hikmet Buyar, "Bizi sahnede izleyenlere saygı olarak görüyorum. Biz onlar sayesinde sanatımıza devam ediyoruz. Saygı esastır" diyor.