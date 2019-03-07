Metroda Düşen ve Yaralanan Oyuncu Hikmet Karagöz Kimdir?

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bu üzücü haberi sonrası internet kullanıcıları Karagöz'ün hayatını araştırmaya başladı. İşte, Hikmet Karagöz'ün hayatı...

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

SOKAK RESSAMI OLARAK RESİM YAPMAYI SÜRDÜRÜYOR

1971 yılında sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak'la tanıştı. 1974 TRT'de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa'da "tabela atölyesi" açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum'da resme başladı. 1989 yılında "Bizimkiler"dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı. Sokak ressamı olarak, resim yapmayı sürdürüyor. Dizilerinde ve uygun bulduğu sinema filmlerinde oynuyor. Lise ve üniversitelerde, amatör tiyatro gruplarına "yönetmenlik" yapıyor.