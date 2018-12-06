Hikmet Karaman'dan Açıklama Geldi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:16



06 Aralık 2018 Perşembe 18:16

Kayserispor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un bu kadro ile ilk 10'nun arasında yer almasını gerektiğini söyleyerek, "Ateşin içine su dökeceğiz" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile ilk antrenmanını yaptı. Kulüp tesislerinde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.HİKMET KARAMAN: "ATEŞİN İÇİNE GİRİP SU DÖKECEĞİZ" Yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkan Hikmet Karaman antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un kadrosunun çok önemli futbolculardan kurulu olduğunu kaydeden Karaman, "Bulunmuş olduğumuz durum, sportif açıdan performansımız malumdur. Buraya gelirken bütün bunları bilerek ve görerek geldik. Dışarıdan bakıldığı zaman takım kadrosunun önemli oyunculardan kurulu olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe-Kayserispor maçını canlı seyredenlerdenim. O zaman başkanı da tebrik etmiştim. Aradan geçen süreç içerisinde ligdeki sıralamaya bakıldığı zaman, birbirinden tamamen ters duran bir tablo ortaya çıktı. Teknik adam olarak bunu hepimiz bunu yaşıyoruz. Kayseri'ye daha önce 2 kez geldim. Diğer geldiğim zamanlar başkanıyla, yönetimiyle, taraftarlarıyla, medyasıyla ve şehriyle alnımızın akıyla buradan çıktık. Şimdi bu 3'üncü gelişimiz. Yine aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Bunun içinde şehrin, şehrin yöneticilerinin ve herkesin desteğine ihtiyacımız var. Zaman zaman bir takım farklı düşüncede olan insanlar olabilir ama eğer başarılı olmak istiyorsak, belirli bir yerde kalmak istiyorsak bu hepimiz için önemlidir. Teknik ekip olarak bunu yapacak kapasitemiz ve gücümüz var. Takımın isimlerinin kapasitelerini skora ve tabelaya yansıtmak istiyoruz. Onun için bu hafta 'Bismillah' deyip lig ikincisi ile oynayacağız. Biz sondan ikinciyiz. karşımızdaki lig ikincisi. Önümüzde kısa bir süre var. Biz takımı seyredelim demedik, hemen ateşin içine girip o ateşin içine su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde geri döneriz, buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kayserispor'un bu kadroyla ligde 10'uncu sıralarda yer alması gerektiğinin altını çizen Karaman, "Dışarıdan baktığın zaman bu kadronun burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadronun en kötü 10-12'nin içinde olması gerektiğini düşünüyorum ama sondan ikinciyiz. Sorunlar olabilir ama bunu çözeceğiz, diğer taraftan da problemin sportif parçasını yapmak zorundayız" dedi.(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/İHA)