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Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

24.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:50
Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı Hikmet Karaman bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Galatasaray, Karaman, Güncel

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