Haberler » Spor » Hikmet Karaman: Falcao'nun sonu geldi!

Hikmet Karaman: Falcao'nun sonu geldi!

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, "Falcao'nun sonu geldi, Atletico Madrid'de müthişti. Ama artık eskisi gibi değil. İstatistiklere göre Adem Büyük bile Falcao'nun önünde " dedi.

23.10.2019 17:37

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu karşılaşamaya gitti. Falcao'nun sonu geldi, Türkiye'de oynuyor. Atletico Madrid'de müthişti. Ama artık eskisi gibi değil. Biz de pozisyon hatası çok. Falcao'nun bana göre en büyük artısı kafa toplarının çok iyi olması." dedi.

"ADEM BÜYÜK BİLE FALCAO'NUN ÖNÜNDE"

Deneyimli hoca, "Bir arkadaşımızın analizi var isim vermeyeceğim. O analizi gönderse bize de tak diye koysam. Falcao, Türkiye Ligi'nde bütün golcülerin arasında en son sırada yer alıyor istatistik ve analizlerde... Adem Büyük bile Falcao'nun önünde gözüküyor. Teknolojiden yararlanmak zorundayız." diye konuştu.

Hikmet Karaman: Falcao'nun sonu geldi!

Hikmet Karaman, Karaman, Falcao, Spor

YORUMLAR (3)
IY:Bu tipten nefret ediyoruz hala klnusuyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARAKTER TESTİ 813:karaman önce adam ol ondan sonra benim vergilerimi alan kanalda yorum yap!!!
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
FALCAO:sezon sonunda görüceksin konuşun bakalım. .
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:20 Pedro Rebocho: "Sağ bekte forma giyerim"
19:19 Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor
19:18 TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
19:14 Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
19:12 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
19:08 Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır
19:04 Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
23.10.2019 19:25:12