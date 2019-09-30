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Hikmet Karaman istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üst üste gelen kötü sonuçların ardından istifa etti.

30.09.2019 18:32

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da flaş ayrılık. Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi.

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, öğle saatlerinde istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları, Karaman'ı istifaya davet etmişti.

BU SEZON GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan ve henüz 3 puan sevinci yaşayamayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.

Hikmet Karaman istifa etti

Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
M.ÇEK:Yeni isimler, yeni yüzler lazım. Bunlarla bir şey olmuyor Türk futbolunda olmaz da. Bu işin bir okulu olmalı bir kuralı olmalı
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DURUN BAKIN:SIRA ŞERGENDE
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YESİLCAM:Hayret fiko ve abdüllah avci halen gorevinin basindo
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TIRNAKÇI CEMİL ABİNİZ:Ankaragücü''ne gel reis özledik seni
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ADINIZI YAZIN.:Gitmiyor hocam
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NİHAT:gs yatarsa sonu böyle olur
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