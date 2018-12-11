Hikmet Karaman, Kayserispor'a 'Nefes' Aldırdı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam
ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hikmet Karaman
, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik ayrılan Kayserispor
, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa
'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi.
Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı.
Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.
Sarı-kırmızılılar en farklı galibiyetini aldı
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa,Hikmet Karaman,Kayserispor
Ligde 15 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery
, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekti.
11 Aralık 2018 Salı 13:23