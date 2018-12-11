11 Aralık 2018, 13:23
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Hikmet Karaman, Kayserispor'a 'Nefes' Aldırdı

Hikmet Karaman, Kayserispor

Kayserispor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, galibiyet hasretine son verdi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların  ayrılmasının ardından görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı  ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik  ayrılan Kayserispor, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde  deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi.
Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve  düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı.
Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği  haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.
Sarı-kırmızılılar en farklı galibiyetini aldı
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra  fileleri havalandırdı.
Son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda 3-1 yenildiği MKE  Ankaragücü maçında gol atabilen Kayserispor, ardından sırasıyla Galatasaray'a  3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0, Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti.
Ligde 15 maçta  rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda  6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takımının en golcü ismi olarak  dikkati çekti.
Kasımpaşa,Hikmet Karaman,Kayserispor

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