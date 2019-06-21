Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara

Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluk finali serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan harika karşılaşmalara kitlendi. F. Bahçe Beko'nun son maçı kazanarak seride durumu 3-3'e getirmesi heyecanı bugün Sinan Erdem 'e taşınmasına neden oldu. Serinin son maçında kazanan şampiyon olacak. Basketbol keyfinin üst düzeye çıktığı bu final serisinde ilginç bir olay da yaşandı. Bu ilginç olayın kahramanları Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman…

ERGİN ATAMAN SICAK BAKTI

Final serisinin son 2 maçını yerinde takip eden Kayserispor 'un deneyimli çalıştırıcısı Hikmet Karaman , Anadolu Efes 'in Başantrenörü Engin Ataman ile yaptığı bir sohbette ilginç bir öneriyi gündeme getirdi. Karaman , başarılı Koça "Futbolda sen benim yanımda, baskette ben senin yanında kulübede olayım" dedi. Ataman bu öneriye sıcak baktı. Yeni sezon başında iki teknik adam bu konuyu tekrar konuşmak için bir araya gelecek. Federasyonlardan bu konuda yardım istenecek. Şartlar oluşursa bu ilginç gelişme gerçekleşmiş olacak.

KARAMAN: SATRANÇ, TENİS HEPSİNDE AYNI SİSTEM VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman , konu ile ilgili "Hocamızla, ben basketbolu, o futbolu yaşasa, oradaki benzerliklerden nereler çıkarırız diye bir sohbet yaptık. Federasyonlar buna izin verirse yapacağız, neden yapmayalım. Yeni sezonda gündeme getireceğiz. Basket maçını seyrederken oyuncuların pozisyon almalarını, teknik adamların hamlelerini takip ediyorum.Aynı şeyi teniste de yaptım. Paris 'te tenis turnuvasını da izledim. Santrançta aynı bağlantı var. Önceki 3 hamleyi düşünerek bir hamle yapıyorlar. Futbolda da 3 oyuncu değişikliği var. Birinci değişikliği üçüncü değişikliğe göre yapıyorsun" diye konuştu.