Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan ve geçtiğimiz günlerde tek başına güneşlenirken görüntülenen oyuncu Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile tekne turunda yakalandı.

16.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:05

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, koronavirüs kısıtlamaları sonrası kendisini Bodrum'a attı. Türkbükü'nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

ARADA AŞK MI VAR?

Son olarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Züleyha karakterini canlandıran oyuncu, izleyenlerden tam not aldı. Kısıtlamaların kalkmasıyla, Bodrum'da bir araya gelen iki ünlü ismin fotoğrafı ise merak uyandırdı. Çiftin aralarında aşk olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bodrum, Magazin, Haber

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Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendiTatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Yorumlar (20)
KONFİCYÜS... MÜYDÜ Kİ: Makyaj yapan kadinin kaportasi bozuktur. . .
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ZAGOR: bu david lerde hep bizimkilere
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CENGİZ HAN: UCUZ iNSANLARIN BERBAT HAYATLARINDAN BiZE NE
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