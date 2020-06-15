Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi!

Türk dizilerinin ünlü oyuncusu Hilal Altınbilek zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek hakkında merak edilenler haberimizde. Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi!

Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi!
15.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:50

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ouunculuğu ve magazin gündemiyle zaman zaman trend oluyor. Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Hilal Altınbilek hakkında merak edilen her şey!

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunluğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2011 yılı yapımı Derin Sular adlı dizi ile başlayan Altınbilek, Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı ve Ece Uslu, Şerif Sezer ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Hilal Altınbilek bu dizi ile tanınan oyunculardan birisi oldu. 2016'da Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı rolde oynadı. 2018'de Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi!
HİLAL ALTINBİLEK
Etiketler: Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Kosova, İzmir, Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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