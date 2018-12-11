11 Aralık 2018 Salı 10:17



11 Aralık 2018 Salı 10:17

Türk Kızılay'ı ile Aksaray Üniversitesi iş birliğinde "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 150 Yıllık Yardım Çınarı" konulu konferans düzenlendi.Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak Türk Kızılay'ı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan katıldı.Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın 1868 yılında yaralı askerlere yardım amacıyla kurulduğunu söyledi.Kurumun yıllar içinde gelişerek hizmetlerini etkin ve yaygın şekilde sürdürdüğünü anlatan Altan, Türkiye'de kan toplama, kanı hastanelere ulaştırma görevinin Kızılay'a verilmesi ile bu alanda da önemli bir görevi üstlenen kurumun bin 200 hastanenin her gün kan ihtiyacını karşılamaya başladığını belirtti.Türk Kızılay'ının ülke ve dünya üzerindeki ülkelerde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Altan, şunları kaydetti:"Gazze'de, Bangladeş'te Arakan'da çalışmalar yürütüyoruz. Barınma, gıda, sağlık malzemeleri yardımı yapıyoruz. Yine 2 yıldır Yemen'de çalışmalarımız var. Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afetlerde etkin şekilde yardım operasyonları yürütüyoruz. Yine Suriye konusunda burada yapılacak bütün yardımlar Kızılay üzerinden yapılabiliyor."Kızılay tarafından başlatılan Yemen kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Altan, ülkenin tamamına yakının yardıma muhtaç durumda olduğunu, yürütülen yardım faaliyetlerinin tüm sorunu çözemese de insanlara yaşama ümidi vermeye çalıştıklarını ifade etti.Konferans sonunda Dr. İbrahim Altan'a plaket ve teşekkür belgesi Vali Ali Mantı ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin tarafından verildi.Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kızılay Aksaray Şube Başkanı Efraim Şişman, davetliler ve öğrenciler katıldı.