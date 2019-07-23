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Hilal Masa, 7/24 çalışıyor

Kurulduğu günden bugüne "Şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza" sloganı ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Hilal Masa, son iki yılda 20 bine yakın vatandaşın talebine yanıt verdi.

23.07.2019 15:36 Hilal Masa, 7/24 çalışıyor
Kurulduğu günden bugüne "Şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza" sloganı ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Hilal Masa, son iki yılda 20 bine yakın vatandaşın talebine yanıt verdi.

Aliağa Belediyesinin bünyesinde 2017 yılında faaliyete geçen Hilal Masa, vatandaşların şikayet, talep ve önerilerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Belediye merkez binası giriş katında 365 gün 7/24 esasına göre hizmet veren Hilal Masa'ya başvurular dilekçe, telefon ve internet üzerinden yapılabiliyor.

Aliağalılar Hilal Masa'ya bir telefon kadar yakın durumda. Hilal Masa'ya şikayet ya da taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattından başvurularını gerçekleştirebiliyor. Hilal Masa, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşa perakende hizmet veren GDZ Elektrik, İZSU, Telekom, İzmirgaz gibi kurumlar arasında da iletişim sağlayarak vatandaşın belediye sorumluluğu dışında bulunan sorunlarına da çözüm için aracılık yapıyor. Vatandaşlar, en fazla Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan işlerle ilgili müracaatta bulundu. Vatandaşın acil sorunlarının çözümünde tüm müdürlüklerce oluşturulmuş acil hizmet mobil ekibi de Hilal Masa'ya destek veriyor. Hilal Masa, Yeni Şakran, Helvacı ve Yeni Mahalle hizmet birimiyle de eş zamanlı çalışıyor. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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