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Hilal Masa, sorunlara anında çözüm üretiyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa, hizmet vermeye başladığı 2017 yılından bugüne yaklaşık 55 bin başvuruyu değerlendirmeye aldı.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09 Hilal Masa, sorunlara anında çözüm üretiyor
'in ilçesinde, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa, hizmet vermeye başladığı 2017 yılından bugüne yaklaşık 55 bin başvuruyu değerlendirmeye aldı.

Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Aliağa'da kurulan Hilal Masa, 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Vatandaşlar, belediye merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa'ya başvurularını dilekçe, telefon ve internet üzerinden yapılabiliyor.

Vatandaşlar; şikayet, öneri ve taleplerini belediyeye kadar gelmeden WhatsApp hattı üzerinden iletebiliyor. Tüm istek ve öneriler ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattından gerçekleştirebiliyor. Hilal Masa, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlara hizmet veren diğer kurumlar arasında da iletişim sağlayarak, vatandaşın belediye sorumluluğu dışında bulunan sorunlarına da çözüm için aracılık yapıyor.

Hilal Masa birimi tarafından değerlendirme dahilinde kayıt altına alınan 6 bin 598 başvurunun büyük kısmını; mobil belediyecilik, trafik, ulaşım, çevre, genel denetim, temizlik ve peyzaj konular oluşturdu. Acil hizmet mobil ekibininde Hilal Masa'ya destek verdiği, birimin Yeni Şakran ve Helvacı birimiyle de eş zamanlı çalıştığı ifade edildi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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