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Hilal öğretmenden anlamlı kampanya

Samsun'da öğretmen Hilal Gök, 5. Geleneksel Köy Çocukları Üşümesin Projesi kapsamında kampanya başlattı.

19.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:03
Hilal öğretmenden anlamlı kampanya
Samsun 'da öğretmen Hilal Gök, 5. Geleneksel Köy Çocukları Üşümesin Projesi kapsamında kampanya başlattı.

Samsun'da özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Hilal Gök ile annesi Hacer Kaya, 5 yıl önce "Köy Çocukları Üşümesin" adlı bir proje başlatarak her yıl bu projeyi sürdürdü. Öğretmen Hilal Gök ve annesinin başlattığı projeye Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet ve Yeni Mahallesi sakinleri de evlerinde atkı ve bere örerek destek verdi.

Öğretmen Hilal Gök, söz konusu proje kapsamında başlattığı kampanyaya bütün Samsun halkını katılmaya davet etti. Duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini söyleyen Gök, "Bir öğretmen olarak dünyanın çocukların gülüşü üzerine kurulduğuna inanıyorum. Ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek, ne kadar çok çocuğu gülümsetebilirsek, dünyanın da o derece aydınlık ve güzel olacağına inanıyorum. 5 yıldır annemin ve onun arkadaşlarının desteğiyle biz bu projeyi yürütüyoruz. Proje kapsamında köy çocukları için atkı ve bere örüyoruz. Mahalledeki kimi dostlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, mülki ve idari amirler bize ip gönderiyorlar. Bu iplerle örmeyi gerçekleştiriyoruz. Renkleri birbirine uyduruyoruz. Hayaller kuruyoruz. Sonra da Mili Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle ihtiyaç sahibi okulları belirliyoruz. Karantina gününü boş geçirmek istemedik. Karantina gününde de atkı ve bere örmeye başladık. Bir ayda toplamda 88 tane atkı ve bere örüldü. Bununla beraber atkı ve bere örmeye devam ediyoruz. 100. yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklar için bi rşey yapmanın mutluluğuna erişiyoruz. Evde kal, hayata dokun, köy çocukları için atkı ve bere ör diyoruz" dedi.

Gök, "İnsanlarımız korona virüs dolayısıyla evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Evlerinde atkı ve bere örerek bu kampanyaya destek verebilirler. Daha önce Samsun'un Alaçam Alparslan Gül İlkokulu ve Ortaokulu'na, Alaçam Sarayköy İlkokulu'na, Atakum ilçesi Meyveli İlkokulu'na, Özören ve Kamalı İlkokullarındaki öğrencilere ördüğümüz atkı ve bereleri dağıttık. Ayrıca Urfa ilindeki okullara da atkı bere gönderdik. Vatandaşlarımdan destek bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atakum, Samsun, Güncel
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